بث مباشر لمباراة ريال مدريد وسيلتا فيغو في الدوري الإسباني2022-2023

محمد بن مسعود - الدمام - يبدأ البث المباشر لمباراة ريال مدريد وسيلتا فيغو في منافسات بطولة الدوري الإسباني مساء اليوم السبت الموافق 20 أغسطس الجاري، حيث يلتقي الفريقين على معلب ” الايدوس” الذي يقع بمدينة فيجو الأسبانية.

البث المباشر لمباراة ريال مدريد وسيلتا فيغو

يقدم لكم موقع “المناطق” بث مباشرة لمباراة ريال مدريد وسيلتا فيغو في الدوري الإسباني موسم 2022-2023، في ثاني جولات الليجا الإسبانية.

موعد مباراة ريال مدريد وسيلتا فيغو

ننشر من موقع “المناطق” البث المباشر لحامل اللقب الإسباني نادي ريال مدريد مع سيلتا فيغو مساء اليوم السبت في في مواجهات الأسبوع الثاني من مسابقة الدوري الإسباني 2022-2023.

وتوقيت مباراة ريال مدريد وسيلتا فيغو

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تنطلق صارفة بداية المباراة بين ريال مدريد وسيلتا فيغو في تمام الساعة الحادية عشر بتوقيت مكة المكرم، حيث يخوض ريال مدريد ثاني مبارياته الموسم الحالي خارج معلبه.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وسيلتا فيغو

ويمكنكم مشاهدة مباراة ريال مدريد وسيلتا فيغو، عبر مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية الناقل الوحيد في منطقة الشرق الأوسط، عبر قناة بي إن سبورتس إكسترا وان.

تشكيل وترتيب الفريقين قبل مباراة اليوم

ومن المتوقع أن يبدأ ريال مدريد اللقاء بتشكيل مكون،كورتوا في حراسة المرمى، كارفاخال، ميليتاو، ألابا، ميندي، مودريتش، تشواميني، كروس، فالفيردي، بنزيمة، فينيسيوس، وحقق ريال مدريد الفوز في المباراة الأولى ويحتل المركز الأول برصيد 3 نقاط.

ويخوض سيلتا فيغو اللقاء بتشكيل هجومي محاولًا استغلال عامل الأرض والجمهور، التشكيلة المتوقعة لسيلتا فيجو (4-4-2): مارشيزين، مالو، أيدو، يو نونيز، جالان، سولاري، بيلتران، أو رودريغيز، سيرفي، باسينسيا، أسباس، ويحتل الفريق المركز التاسع برصيد نقطة واحدة بعد التعادل في الجولة الافتتاحية أمام إسبانيول بهدفين لكل فريق.