أجواء اليوم.. طقس شديد الحرارة.. وأتربة وغبار.. وأمطار رعدية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مما يؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد وتكون مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق نجران، جازان، عسير والباحة، وكذلك الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على منطقة مكة المكرمة والمدينة المنورة ويمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية من تلك المناطق وكذلك الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية (صحراء الربع الخالي) ومنطقة الرياض (وادي الدواسر)، في حين يكون الطقس حار إلى شديد الحرارة على أجزاء من منطقي الشرقية والرياض.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-30كم/ساعة على الجزء الشمالي وجنوبية إلى جنوبية غربية تتحول تدريجيًا إلى غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزئيين الأوسط والجنوبي تصل سرعتها إلى 45كم/ساعة مع السحب الرعدية، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين ونصف مع السحب الرعدية على الجزئيين الأوسط والجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج ويكون مائج مع السحب الرعدية على الجزئيين الأوسط والجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر, وحالة البحر خفيف الموج.
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