هل رفعت جائحة كورونا ساعات عمل السعوديين؟

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من جانبه علق رئيس لجنة الموارد البشـرية وسـوق العمـل بغرفة الرياض منصـور الشـثري لـ«مكة» بأن زيادة سـاعات العمل أسبوعيا للعاملين في سوق العمل السـعودي أخيرا، قد يكون أحد آثار جائحة كورونا التي دفعت الشـركات لترشـيد الحاجة إلـى توظيف قوى عاملة إضافيـة والاعتماد على الكـوادر الموجود لديها بتشغيلهم سـاعات عمل إضافية حسب النظام. وحول أثـر زيـادة سـاعات العمل على حسـاب وقت الراحة على إنتاجية الموظف في ظل دراسـات تبين وجود عالقة سلبية بينهما، قال الشـثري إن نظام العمل حدد السقف الأعلى لعدد ساعات العمل الاسبوعية بـ48 ساعة ويمكن للمنشآت تشغيل عمالتها بسـاعات عمل إضافية بأجر إضافـي لها كما أن النظـام أوجب حصول العامل على فتـرات راحة أثناء العمل وهذا العدد من السـاعات هو المعيار الدولي الذي يحافظ على إنتاجيـة العامل أثناء العمل.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ازداد المتوسط الاسبوعي لساعات عمل السعوديين الذكور خلال السنوات الخمس الماضية بين 2018 و 2022 بمقدار 3 ساعات أسبوعيا، أي بزيادة 12 ساعة عمل شهريا، فيما لم يتغير متوسط عمل السعوديات الاناث خلال الفترة ذاتها وبقي عند 38 ساعة عمل أسبوعيا. أما فيما يخص متوسط ساعات العمل الاسبوعي لغير السـعوديين الذكور خلال الفترة ذاتها فقد ازداد من 45 سـاعة لـ 49 أي بزيادة 4 سـاعات عمل أسـبوعيا و 16 ساعة عمل شهريا، في حين ازداد متوسط ساعات العمل الاسبوعي لغير السعوديات من الاناث من 44 ساعة عمل أسـبوعيا لـ 49 ساعة بزيادة 5 سـاعات عمل أسبوعيا. وذلك بحسـب بيانات للهيئة العامـة للاحصاء عن الربع الأول من العام 2022م.من جانبه علق رئيس لجنة الموارد البشـرية وسـوق العمـل بغرفة الرياض منصـور الشـثري لـ«مكة» بأن زيادة سـاعات العمل أسبوعيا للعاملين في سوق العمل السـعودي أخيرا، قد يكون أحد آثار جائحة كورونا التي دفعت الشـركات لترشـيد الحاجة إلـى توظيف قوى عاملة إضافيـة والاعتماد على الكـوادر الموجود لديها بتشغيلهم سـاعات عمل إضافية حسب النظام. وحول أثـر زيـادة سـاعات العمل على حسـاب وقت الراحة على إنتاجية الموظف في ظل دراسـات تبين وجود عالقة سلبية بينهما، قال الشـثري إن نظام العمل حدد السقف الأعلى لعدد ساعات العمل الاسبوعية بـ48 ساعة ويمكن للمنشآت تشغيل عمالتها بسـاعات عمل إضافية بأجر إضافـي لها كما أن النظـام أوجب حصول العامل على فتـرات راحة أثناء العمل وهذا العدد من السـاعات هو المعيار الدولي الذي يحافظ على إنتاجيـة العامل أثناء العمل.

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