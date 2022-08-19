أمطار على منطقة جازان

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_جازان هطلت اليوم أمطار غزيرة إلى متوسطة على منطقة جازان شملت مدينة جيزان ومحافظات فرسان ، وأبوعريش وأحد المسارحة والطوال وصامطة وصبيا وضمد وبيش والحُرّث والدائر بني مالك والرّيث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب . جعلها الله أمطار خير وبركة وعمّ بنفعها أرجاء البلاد .

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