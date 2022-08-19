اخبار الخليج – «التربية» تنشر التقويم الأكاديمي للعام الدراسي الجديد.. يشتمل على أهم المحطات الدراسية والإجازات الرسمية والطلابية

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محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت وزارة التربية والتعليم أنها قد رفعت التقويم الأكاديمي للعام الدراسي الجديد (2022-2023) على موقعها على شبكة الإنترنت، حيث يمكن للطلبة وأولياء الأمور تحميل نسخة منه للتعرف على أهم محطات العام الدراسي الجديد، الذي يبدأ بتاريخ 1 سبتمبر 2022 من خلال عودة الهيئات التعليمية والإدارية والفنية إلى المؤسسات التعليمية المدرسية، ثم عودة الطلبة بتاريخ ٧ سبتمبر 2022، بشكل إلزامي وبواقع خمسة أيام في الأسبوع.
وبينت الوزارة أن التقويم الأكاديمي الجديد يشتمل على الفترات الأكاديمية الأساسية وما يتخللها من مواعيد التقويم النهائية وعمليات التسجيل، كما يشتمل على العطلات الرسمية، والإجازات المدرسية، ومفاتيح ملونة تدل على كل محطة من محطات العام الدراسي.
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