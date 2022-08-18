محمد بن مسعود - الدمام - قال تلفزيون النهار الجزائري نقلا عن المديرية العامة الحماية المدنية اليوم الخميس إن حصيلة قتلى حرائق الغابات في البلاد ارتفعت إلى 37 قتيلا.
وأضاف التقرير أن عدد الجرحى ارتفع أيضا إلى 183 شخصا.
كانت هذه تفاصيل خبر اخبار دوليه – ارتفاع عدد ضحايا حرائق الغابات في الجزائر إلى37 قتيلا و183 مصابا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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