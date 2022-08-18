اخبار دوليه – ارتفاع عدد ضحايا حرائق الغابات في الجزائر إلى37 قتيلا و183 مصابا

محمد بن مسعود - الدمام - قال تلفزيون النهار الجزائري نقلا عن المديرية العامة الحماية المدنية اليوم الخميس إن حصيلة قتلى حرائق الغابات في البلاد ارتفعت إلى 37 قتيلا.

وأضاف التقرير أن عدد الجرحى ارتفع أيضا إلى 183 شخصا.