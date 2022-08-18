اخبار دوليه – مقتل شخصين في عواصف عاتية تضرب إيطاليا وتوقعات باستمرار الطقس السيئ

محمد بن مسعود - الدمام - قالت خدمات الإنقاذ إن شخصين لقيا حتفهما جراء سقوط أشجار في وسط إيطاليا اليوم الخميس في الوقت الذي ضربت فيه عواصف قوية عدة مناطق بعد ارتفاع درجات الحرارة لأسابيع.

وقالت وحدة الحماية المدنية الإيطالية إن الطقس السيئ سيجتاح جنوب البلاد ليلا، وأصدرت تحذيرات ليوم غد الجمعة في 11 من بين 20 منطقة في البلاد.

وسقطت أشجار على رجل وامرأة فأودت بحياتهما في حادثين منفصلين في توسكانا، بينما أصيب أربعة عندما سقطت شجرة في موقع تخييم في المنطقة نفسها.

وأظهر مقطع فيديو لعبة العجلة الدوارة وهي تدور بشكل خارج عن نطاق السيطرة في منتجع بيومبينو في توسكانا، وطار مقعد حديدي واحد على الأقل في الهواء. وكانت العجلة الدوارة تخلو من الركاب في ذلك الوقت ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات.

وقال رئيس المنطقة أوجينيو جياني في بيان لإعلان حالة الطوارئ في المنطقة «موجة من الدمار تضرب توسكانا».

وأفاد خبراء الأرصاد الجوية بأن الرياح بلغت سرعتها أكثر من 140 كيلومترا في الساعة في بعض أجزاء شمال إيطاليا، وألحقت أضرارا بمنتجعات ساحلية في ليجوريا وتوسكانا.

وفي حين ضربت الأمطار والعواصف الشمال، ظل معظم جنوب إيطاليا يعاني من موجة حارة، مع ارتفاع درجات الحرارة إلى ما يقرب من 40 درجة مئوية في أجزاء من صقلية.

وأخمد رجال الإطفاء حريق غابات في جزيرة بانتيليريا الصغيرة. وكان الحريق قد شب أمس الأربعاء وأجبر العشرات، من بينهم مصمم الأزياء جورجيو أرماني، على الفرار من منازلهم خلال الليل.