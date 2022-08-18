الأهلي يتعاقد مع حسام نبيل لتدعيم خط الدفاع

محمد بن مسعود - الدمام - أعلن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، التعاقد مع اللاعب الشاب حسام نبيل، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية من أجل تدعيم الفريق خلال منافسات دروي الدرجة الأولى السعودي للمحترفين “يلو” موسم 2022-2023.

ونشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي على تويتر، أن النادي أتم الاتفاق مع حسام نبيل صاحب الـ29 عام، قادمًا من صفوف نادي الوحدة السعودي، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة.

ويشغل اللاعب مركز الظهير الأيسر في المعلب، وسيتم تسجيله كلاعب محلي نظرًا لأنه من مواليد المملكة، وسبق للاعب خوض التجربة مع النادي الأهلي في موسم 2019.