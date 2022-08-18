أمير الشرقية يترأس جلسة مجلس المنطقة الشرقية

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المناطق_المنطقة الشرقية
يرأس صاحب السمو الملكي أمير المنطقة الشرقية رئيس مجلس المنطقة الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز يوم الثلاثاء المقبل، جلسة الدورة الثالثة من الفترة السابعة للعام المالي (1443-1444هـ/2022م) لمجلس المنطقة الشرقية، وذلك في قاعة اجتماعات المجلس بمبنى الإمارة.
وأوضح أمين عام مجلس المنطقة الشرقية المهندس بندر بن إبراهيم السبيعي ً أنه سيتم في هذه الجلسة استعراض حالة المشاريع التنموية بالمنطقة الشرقية للعام المالي (1443-1444هـ/2022م) ونسب إنجازها.
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Source almnatiq
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