شكرا لقرائتكم خبر عن ضربتين من العيار الثقيل.. النصر في ورطة قبل افتتاح دوري المحترفين السعودي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تأكد غياب ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، عن الفريق ضد الوحدة في افتتاح مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

سلطان الغنام يغيب عن افتتاح الدوري مع النصر

ويواجه النصر بقيادة الفرنسي رودي جارسيا المدير الفني، ضربة قوية بغياب سلطان الغنام بسبب الإصابة والبرازيلي أندرسون تاليسكا لاعب الفريق بسبب عقوبة انضباطية.

تعاقدات النصر للموسم الجديد

وتعاقد النصر برئاسة مسلي آل معمر، مع ثلاث صفقات قوية حتى الآن، وهم الكولومبي دافيد أوسبينا والإيفواري جيسلان كونان والبرازيلي لويس جوستافو، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأكدت تقارير صحفية، أن الفحوصات الطبية التي خضع لها سلطان الغنام ظهير أيمن الفريق، أثبتت إصابته، في العضلة الضامة.

وتابعت: "سلطان الغنام سوف يحتاج لفترة علاج وراحة قد تصل إلى أسبوعين، مما يعني غيابه عن مباراة الوحدة في بداية الدوري السعودي للمحترفين".

وأضافت: "الغنام سوف ينضم إلى زميله البرازيلي أندرسون تاليسكا الذي سيغيب عن مواجهة الوحدة بسبب عقوبة انضباطية".

النصر يخوض مرانه استعدادًا لآخر مبارياته الودية

وخاض النصر مرانه تحت قيادة الفرنسي رودي جارسيا المدير الفني، مساء أمس حيث ركز فيها على رفع الجوانب اللياقية، فيما كان النصف الثاني من الحصة التدريبية، شرح وتطبيق عدد من الجمل التكتيكية، وختم المران بتقسيمه على كامل الملعب.

وسيخوض النصر مواجهة ضد الرائد، الأحد المقبل، في آخر مبارياته التجريبية على ملعب مرسول بارك، قبل مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.