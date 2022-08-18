محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

ما هي أضرار ممارسة التمارين الرياضية أثناء الدورة الشهرية للمرأة، قد تخشى بعض النساء من ممارسة الرياضة قبل وخلال نزول الدورة الشهرية خوفاً من أية مضاعفات صحية قد تلم بها، خصوصاً النساء اللاتي يعانين من أعراض الحيض الشديدة

وتشير مواقع طبية عدة ومنها موقع “ويب طب” المختص بالشؤون الطبية والصحية، إلى الفوائد العديدة التي يمكن أن تجنيها المرأة من ممارسة الرياضة أثناء الدورة الشهرية، بشرط أن تكون ممارستها باعتدال

ومع ذلك، فإن لممارسة الرياضة أثناء الدورة الشهرية بعض الأضرار التي نستعرضها سوياً في موضوعنا اليوم، والتي لا يجب أن تثنيك عزيزتي المرأة عن القيام بالنشاط البدني المستمر للحفاظ على صحتك ضمن المقبول

ما هي أضرار ممارسة الرياضة أثناء الدورة الشهرية للمرأة

بحسب موقع “ويب طب”، يمكن لممارسة الرياضة أثناء الدورة الشهرية أن تلحق الأضرار التالية بالمرأة:

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عدم نزول الدورة: يمكن للتمارين الرياضية العنيفة أن تعيق نزول الدورة الشهرية بشكل طبيعي، مثل تمارين التحمل

والتمارين الهوائية التي قد تسبب تغيرات في الهرمونات المسؤولة عن الدورة الشهرية

النزيف بين الدورات الشهرية: يعد النزيف أثناء الدورة الشهرية أمراً طبيعياً كون الجسم يتخلص من الدم الفاسد، لكن حدوث النزف بين الدورات الشهرية يعد أمراً غير طبيعي ويمكن أن يؤثر على الصحة. وتسهم التمارين الرياضية التي تقوم بها المرأة بشكل منتظم في إحداث تغيرات دقيقة في مستويات الهرمونات، لكن هذه التغيرات قد تسبب سلخ بطانة الرحم عشوائياً ما يؤدي لنزول الدم في غير موعد الدورة الشهرية المعتاد

ويتميز النزيف بين الدورات الشهرية بالتدفق الخفيف والأقل كثافة من نزيف الدورة، كما يكون لون الدم فاتحًا أو داكنًا، وغالباَ ما يبدأ النزيف أثناء القيام بالتمارين العنيفة أو بعد الإنتهاء منها مباشرة

تغيرات في تدفق الدورة: تتسبب الرياضة أثناء الدورة الشهرية في تغيرات لجهة تدفق الدورة الشهرية بين الإنخفاض أو الزيادة. ويعود السبب في ذلك لتغير

مستوى الهرمونات المسؤولة عن الدورة جراء حدة التمارين الرياضية، ونزول الوزن، وانخفاض إنتاج هرمون الإستروجين الذي تفرزه الخلايا الدهنية. والمعروف أن الإستروجين يزيد من سماكة بطانة الرحم ما يؤدي للنزف الشديد

زيادة آلام الدورة الشهرية: تساعد التمارين الرياضية أحياناً في تخفيف آلام الدورة الشهرية، لكنها في أحيان أخرى قد تزيد من حدة هذه الآلام خاصة في حال وجود بعض الحالات الصحية مثل الأورام الليفية في الرحم

التي تسبب زيادة الألم عند القيام بالتمارين الرياضية

ما هي التمارين الرياضية التي يمكن للمرأة القيام بها أثناء الدورة الشهرية

بعد استعراضنا لأبرز الأضرار المتأتية عن ممارسة الرياضة أثناء الدورة الشهرية للمرأة، يُطرح السؤال الآتي: إذن ما هي التمارين الرياضية التي يمكن القيام بها دون التعرض لهذه الأضرار؟

وعلى هذا السؤال نجيب بالآتي وفقاً لما أفاد موقع “ويب طب”:

تمارين التمدد: مثل البيلاتس، وتساعد على إطالة العضلات التي تكون مشدودة أثناء الدورة الشهرية

التمارين الهوائية الخفيفة

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وهي تمارين كفيلة بالمساعدة على زيادة إفراز الإندورفينات التي تخفف التعب الناجم عن الدورة كما تُحسن المزاج

تمارين القوة الخفيفة: ويُنصح بها أثناء الدورة الشهرية لاحتمال زيادة القوة العضلية خلال هذه الفترة

اليوغا

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رياضة تساعد في التقليل من التوتر والإنتفاخ وتشنجات البطن

نصائح ذهبية عند أداء التمارين أثناء الدورة الشهرية للمرأة

للحد من أضرار الرياضة أثناء الدورة الشهرية، يمكن للمرأة إتباع النصائح التالية:

التخفيف من شدة التمارين الرياضية والقيام بالتمارين الخفيفة فقط

شرب الماء بكثرة خلال ممارسة الرياضة أثناء الدورة الشهرية، إذ أن نقص الماء والجفاف قد يزيد من التشنجات العضلية والإمساك ونفخة البطن

تناول المسكنات التي يمكن الحصول عليها بوصفة طبية أو بدونها، لعلاج تشنجات البطن وآلام الظهر أثناء ممارسة الرياضة

أخذ الإحتياطات اللازمة لجهة ارتداء الفوط الصحية أو السدادات القطنية أثناء ممارسة الرياضة، وعدم إجهاد الجسم بشكل عنيف أثناء ممارسة الرياضة