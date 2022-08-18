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نابي كيتا يقترب من هذا النادي.. تفاصيل نارية

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محمد الفلاح - كشفت العديد من التقارير الصحفية البريطانية في الساعات القليلة الماضية عن رغبة نجم نادي الإنجليزي في الرحيل عن صفوف الريدز قبل إغلاق الميركاتو الصيفي الجاري.  

نابي كيتا يقترب من العودة إلى لايبزيج

ووفقًا لما صرحته صحيفة " ديلي ميل" البريطانية فإن الدولي الغيني نابي كيتا أصبح على بُعد خطوات قليلة من العودة إلى ناديه السابق " لايبزيج".  

وجاء ذلك بعدما لمح النادي الألماني برغبته في إعادة التعاقد مع لاعب وسط ليفربول، منتهزة رغبة رحيله عن قلعة الريدز.

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عقد نابي كيتا مع ليفربول

يرتبط لاعب الوسط المحوري بعقد مع النادي الإنجليزي حتى صيف 2023، وكان النادي قريب للغاية من تجديد عقد صاحب الـ 27 عامًا، ولكن توقفت المفاوضات بشكل مفاجئ من الطرفين.  

أرقام نابي كيتا مع ليفربول 2021/2022

شارك لاعب وسط الريدز في 35 مباراة في الموسم الماضي فقط لا غير، ناجحًا في تسجيل 4 أهداف في شباك الخصم.  

موعد مباراة ليفربول القادمة في الممتاز والقنوات الناقلة

يقع ليفربول ضيفًا ثقيلًا على مانشستر يونايتد يوم الإثنين القادم في الأولد ترافورد، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز.  

وتبدأ إنطلاقة المباراة في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر بتوقيت أبو ظبي. 

وتنقل شبكة قنوات بين سبورتس القطرية، الحاصلة على حقوق بث المباريات الأوروبية في الشرق الأوسط والقارة الإفريقية السمراء أحداث اللقاء المرتقب بين الطرفين. 

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موقف ليفربول في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي

يعاني ليفربول بعد تعادله في الجولة الأولى والثانية من أحداث البريميرليج، حيث تعادل أمام فولهام بواقع هدفين لكل فريق، وحل التعادل الإيجابي على موقعة الريدز أمام كريستال بالاس.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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