6 جنسيات تتصدر تأشيرات العمرة - #عاجل

كشفت وزارة الحج والعمرة، أن إجمالي التأشيرات الصادرة عن سفارات المملكة بالخارج، بلغت حتى يوم أمس 157 ألف تأشيرة، فيما بلغ عدد المعتمرين القادمين من الخارج حتى الآن 68 ألف معتمر، فيما أصدرت الوزارة حتى يوم أمس، أكثر من مليون ومئتي ألف تصريح عمرة عبر تطبيق «اعتمرنا»، وذلك منذ بداية موسم العمرة للعام الجاري.

9 منافذ

وسجلت 6 جنسيات النسب الأعلى في عملية القدوم وإصدار التأشيرات، حيث احتلت إندونيسيا بواقع 33.770 معتمرًا، ثم العراق بـ 16.860 معتمرًا، ثم باكستان بـ 16.264 معتمرًا، ثم الهند بـ 14.432 معتمرًا، يلي ذلك الأردن بـ 7.180 معتمرًا، ثم اليمن بـ 6.376 معتمرًا.

ومن بين 9 منافذ برية، سجل منفذ الوديعة وحالة عمار والحديثة ارتفاعًا في نسبة عمليات القدوم، مقارنة بباقي المنافذ البرية، إذ بلغ عدد القادمين عبر منفذ الوديعة 5.127 معتمرًا، ثم الحديثة بواقع 4.186 معتمرًا، ثم حالة عمار بواقع 3.934 معتمرًا.

تمديد التأشيرة

وبدأ موسم العمرة للعام الحالي، في الأول من محرم، ويمتد لـ 10 أشهر مقبلة، وسط خطط تنظيمية وتشغيلية أعدتها وزارة الحج والعمرة، لمقابلة الأعداد التي يتوقع أن تقترب من أعداد المعتمرين خلال المواسم التي سبقت «جائحة كورونا»، فيما تستعد أكثر من 470 شركة ومؤسسة محلية، من مزودي خدمات المعتمرين والزوار لتقديم حزمها الخدمية للمعتمرين.

وخلال الموسم الجاري، جرى تطبيق تمديد تأشيرة العمرة من 30 يومًا إلى 3 أشهر من تاريخ إصدارها وستكون مدة بقاء المعتمر في المملكة 3 أشهر ما لم يتداخل مع موسم الحج، على أن يراعى في ذلك أن يكون آخر يوم لمغادرة المعتمرين من المملكة في الـ 29 ذي القعدة 1444هـ، وإلى جانب ذلك، فإن تأشيرة العمرة تمكن المتقدمين لها من التنقل بين مدن المملكة دون أي قيود.

مواءمة المستهدفات

كانت وزارة الحج والعمرة، أتاحت في الـ 12 أغسطس 2022م، الحصول على التأشيرات الإلكترونية لـ 49 دولة، ممن يرغبون في تأدية العمرة والزيارة، وفقًا لعدد من الضوابط الصحية والنظامية، وبموجب ذلك، فإنه يسمح للحاصلين على جميع أنواع التأشيرات والقادمين من جميع دول العالم بغرض السياحة والزيارة إمكانية تأدية العمرة أثناء إقامتهم بالمملكة العربية السعودية، إضافة إلى القادمين إلى المملكة من الحاصلين على تأشيرة الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، ودول الشنغن، وذلك في إطار المواءمة مع مستهدفات برامج رؤية المملكة 2030.