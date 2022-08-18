رونالدو: الإعلام يقول الأكاذيب.. وستظهر الحقيقة

محمد بن مسعود - الدمام - وجّه البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد، رسالة إلى جمهوره عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وعلق رونالدو، عبر حسابه بشبكة إنستجرام، على صورة تجمعه بإيدو أجيري صحفي ببرنامج الشيرنجيتو، على حساب أحد المشجعين، قائلاً: «الحقيقة ستظهر عندما تصدر مقابلتي في غضون أسابيع قليلة».

وتابع: «الإعلام يقول الأكاذيب، ولدي سجل ملاحظات يضم 100 خبر، 5 منهم فقط كانت صحيحة».

ويعد إيدو أجيري أحد المقربين من رونالدو، كما أنه نفى اليوم عبر برنامج «الشيرنجيتو» أن يكون صاروخ ماديرا، قد عرض خدماته على أتلتيكو مدريد، بينما مسئولو الروخي بلانكوس هم من سعوا للتعاقد معه.

وتزعم العديد من التقارير أن رونالدو يسعى للرحيل عن مانشستر يونايتد، والانتقال إلى فريق يشارك في دوري أبطال أوروبا خلال الموسم الجاري. وينتهي عقد رونالدو مع الشياطين الحمر في الصيف المقبل، مع إمكانية التمديد لموسم آخر.