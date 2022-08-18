أسطورة بايرن ميونخ: مولر يذكرني بميسي

محمد بن مسعود - الدمام - قارن لوثار ماتيوس أسطورة الكرة الألمانية، بين رد فعل توماس مولر مهاجم بايرن ميونخ، على إحدى الفرص المهدرة، والأرجنتيني ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان.

وعلق ماتيوس عبر مقاله بشبكة سكاي سبورتس، على رد فعل مولر عند إهداره فرصة تهديفية محققة، حيث كتب «يجب أن يضحك عندما يحدث ذلك، لأنه يتحلى بثقة هائلة في نفسه».

وأكمل «هذا يذكرني بميسي، الذي يبتسم في أغلب الأحيان عندما يهدر فرصة، لأنه يعلم بنسبة 100% أنه قادر على تعويضها بـ3 فرص لاحقا».

وفي سياق آخر، أثنى أسطورة بايرن، على العمل الذي قام به حسن صالح حميديتش، المدير الرياضي للفريق البافاري، في سوق الانتقالات هذا الصيف.

ونجح حميديتش في تعزيز صفوف الفريق بعناصر مميزة، على رأسها ساديو ماني، ماتياس دي ليخت، نصير مزراوي وريان جرافينبيرش، مما يجعل الفريق مرشحا بقوة للفوز بدوري أبطال أوروبا، على حد قول ماتيوس.