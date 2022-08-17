شكرا لقرائتكم خبر عن ضربة في صفوف النصر.. إصابة قوية لنجم العالمي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تعرض نجم نادي النصر السعودي إلى إصابة قوية في مباراة أمس التي جمعت العالمي أمام العربي ضمن استعدادات الفريقين للموسم الجديد 2022/2023، المقرر أن ينطلق قريبًا.

سلطان الغمام بتعرض لإصابة قوية

وبحسب ما تم تاكيده من جانب صحيفة " الرياضية" فإن ظهير النصر « سلطان الغمام» تعرض لإصابة أثناء مشاركته في مباراة العربي الودية، التي انتهت بالتعادل 3/3 بين الفريقين.

على أن يخضع نحم العالمي إلى فحوصات طبية اليوم الأربعاء لمعرفة موقفه من المشاركة في التدريبات الجماعية، ومدى قدرته على اللحاق بالدوري السعودي 2022/2023.

وفي سياق آخر يختتم النصر مواجهاته الودية أمام الرائد يوم الأحد القادم، عبر ملعب مرسول بارك "معقل العالمي".

موعد أولى مباريات النصر في الدوري السعودي 2022/2023

يفتتح العالمي منافسات الدوري السعودي للمحترفين 2022/2023 يوم السبت الموافق 27 من شهر أغسطس الجاري أمام ضيفه الوحدة.

على أن تبدأ المباراة في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة بتوقيت أبو ظبي.

تعرف على القنوات الناقلة لمباريات الدوري السعودي 2022/2023

تنقل شبكة قنوات SSC الرياضية السعودية مجريات البطولة المرتقبة، وجاء ذلك بعد حصولها على حقوق بث البطولات السعودية حتى 3 مواسم قادمة وفقًا للبيان الذي أعلنه الاتحاد السعودي لكرة القدم سابقًا.

جدول مباريات النصر في الدوري السعودي للمحترفين 2022/2023

نرصد لكم عبر موقعنا " السعودية سبورت" في السطور التالية جدول مباريات النصر في الدور الأول من الدوري السعودي 2022/2023، وذلك يأتي كالتالي..

•الجولة الأولى - النصر × الوحدة.

•الجولة الثانية - التعاون × النصر.



•الجولة الثالثة - النصر × ضمك.

•الجولة الرابعة - الباطن × النصر.

•الجولة الخامسة - النصر × الإتحاد.

•الجولة السادسة - ابها × النصر.



•الجولة السابعة - النصر × العدالة.

•الجولة الثامنة - النصر × الفيحاء.

•الجولة التاسعة - الرائد × النصر.

•الجولة العاشرة - النصر × الهلال.

•الجولة الحادية عشر - الخليج × النصر.

•الجولة الثانية عشر - النصر × الطائي.

•الجولة الثالثة عشر - الشباب × النصر.

•الجولة الرابعة عشر - النصر × الإتفاق.

• الجولة الخامسة عشر - الفتح × النصر.