«الغرفة» تطلق 5 مبادرات مجتمعية في سبتمبر المقبل

محمد بن مسعود - الدمام - كشف رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، سمير ناس عن خطط الغرفة لاطلاق 5 مبادرات ضمن الشراكة المجتمعية خلال المرحلة المقبلة خلال سبتمبر المقبل.

وذكر ناس خلال مؤتمر صحفي يعقد الآن- أن البرامج ستتضمن توفير فرص العمل ضمن برنامج العقوبات البديلة، برنامج جرب تشتغل (مستهدفة لفئة الطلبة)، وبرنامج تجار لتدريب رواد الأعمال برنامج حاضنة التأثير الاقتصادي، وبرنامج توعية المترشحين لمجلس النواب بالشئون الاقتصادية)الذي سيطلق في سبتمبر المقبل.

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