شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة السعودية ضد تركيا في نهائي دورة ألعاب التضامن الإسلامي والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تقام اليوم الثلاثاء الموافق السادس عشر من شهر أغسطس للعام الجاري 2022 مباراة السعودية ضد تركيا والتي تجمع بينهما لحساب مباريات الدور النهائي لبطولة دوري ألعاب التضامن الإسلامي.



مباراة السعودية ضد تركيا



وكان المنتخب السعودي قد افتتح مبارياته في البطولة بالفوز على منتخب إذربيجان بهدف نظيف سجله اللاعب أحمد مازن الغامدي قبل أن يعبر المنتخب السعودي نظيره المنتخب المغربي بهدفين مقابل لا شيء من توقيع زياد مبارك الجهني وتركي المطيري.



وفي الدور نصف النهائي عبر المنتخب السعودي نظيره المنتخب الجزائري بهدفين مقابل هدف واحد من توقيع هيثم محمد عسير وأحمد مازن الغامدي.



في المقابل تأهل المنتخب التركي للدور النهائي بعد أن عبر المنتخب السنغالي في الجولة الاولى بهدف نظيف من توقيع محمد غوموسكايا وفي الجولة الثاني تغلب على الكاميرون بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين وتعادل في الجولة الأخيرة مع الجزائر بهدف لكلًا منهما.



وفي نصف النهائي عبر المنتخب التركي عقب منتخب إذربيجان بهدف نظيف ليضع قدمًا في المباراة الختامية التي يواجه فيها المنتخب السعودي.



موعد مباراة السعودية وتركيا والقنوات الناقلة



ومن المُنتظر أن تنطلق أطوار المواجهة بين المنتخبين في تمام الساعة السادسة مساءًا بتوقيت القاهرة السابعة مساءًا بتوقيت أم القرى وتنقل عبر قناة السعودية الرياضية إتش دي 1.

