بث مباشر.. مباراة ريال مدريد وألميريا

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ متابعات

تنطلق بعد قليل، مباراة ريال مدريد وألميريا، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الإسباني “الليجا”.

وتقدم صحيفة المناطق للقراء، بثا مباشرا لـ مباراة ريال مدريد وألميريا، بمجرد انطلاقها.

وكان ريال مدريد حسم لقب الدوري الإسباني الموسم الماضي للمرة الـ35 في تاريخه، بعدما جمع 86 نقطة تصدر بها جدول ترتيب المسابقة بفارق 13 نقطة أمام غريمه برشلونة.

ريال مدريد وألميريا بث مباشر

بينما عاد ألميريا، إلى اللعب مع الكبار في الدوري الإسباني هذا الموسم بعدما فاز الموسم الماضي بلقب دوري الدرجة الثانية.

ريال مدريد مباشر

ومن المتوقع أن يخوض ريال مدريد مباراة ألميريا بتشكيل مكون من:

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حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: كارفاخال، ميليتاو، ألابا، ميندي.

خط الوسط: توني كروس، كاسيميرو، لوكا مودريتش.

خط الهجوم: فالفيردي، كريم بنزيما، فينيسيوس جونيور.

والجدير بالذكر أن ريال مدريد قد فاز يوم الأربعاء الماضي بكأس السوبر الأوروبي لعام 2022 بعد انتصاره على أينتراخت فرانكفورت بهدفين دون رد.