مقتل 52 شخصا وإصابة 25 آخرين جراء الفيضانات في السودان

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس تسببت فيضانات ناجمة عن الأمطار الغزيرة في السودان بمقتل 52 شخصا على الأقل وإلحاق أضرار بآلاف المنازل منذ بدء موسم المطر في شهر مايو الماضي.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية السودانية عن الناطق الرسمي باسم المجلس القومي للدفاع المدني عبد الجليل عبد الرحيم أن عدد ضحايا السيول والأمطار بجميع ولايات البلاد بلغ 52 حالة وفاة و25 إصابة، مشيرا أيضا إلى انهيار 5345 منزلا انهيارا كليا في جميع أنحاء السودان، وانهيار 2862 منزلا بشكل جزئي، فضلا عن انهيار 16 من المرافق العامة و39 متجرا ومخزنا وتأثر أراض زراعية بلغت مساحتها 540 فدانا بمياه السيول.

وقال عبد الجليل عبد الرحيم :” إن أكثر الولايات تضررا من السيول والأمطار هي ولاية نهر النيل، و شمال وجنوب كردفان، وجنوب دارفور”.

و في تقرير صدر الاثنين قدّر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن حوالى 38 ألف شخص في كل أنحاء السودان تضرروا من الأمطار والفيضانات منذ بداية موسم المطر.

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