بالفيديو.. موقف بطولي من شاب ينقذ طفلة من الغرق

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_وكالات موقف بطولي سجله شاب صيني، هرع لإنقاذ طفلة من الغرق في نهر جارف شرقي الصين، بلقطة وثقها فيديو انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي. وأظهر الفيديو انزلاق طفلة صغيرة في نهر متسارع، قبل أن يقفز شاب صيني، بعد الحادثة بثوان، لينقذها من الغرق قبل أن يجرفها النهر بعيدا. أخبار قد تهمك

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