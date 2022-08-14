شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة.. الخليج يبرم صفقة عالمية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلن نادي الخليج السعودي في الساعات الأولى من الموسم الأحد عن إتمام صفقة عالمية من العيار الثقيل، لتدعيم صفوف الفريق استعدادًا للموسم الكروي الجديد 2022/2023.

نادي الخليج يضم المهاجم البرازيلي موراتو

وأعلن النادي السعودي عن تعاقده مع المهاجم البرازيلي موراتو، لتعزيز الفريق الأول لكرة القدم في الموسم المقبل 2022/2023، بعقد يمتد حتى عام 2024، ليكون سادس أجانب الفريق في الموسم الجديد.

ويُمهد الخليج الاستعدادات للمشاركة في مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2022-2023، والذي ينطلق في 25 أغسطس الجاري بمواجهة تجمع بين الفيحاء وضمك.

موعد مباراة الفيحاء وضمك في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

من المقرر أن تقام المباراة التي تجمع بين الفيحاء وضمك مساء الخميس الموافق 25 من شهر أغسطس الجاري، على أن تبدأ في تمام الساعة 6:05 بتوقيت القاهرة، 7:05 بتوقيت مكة المكرمة، 8:05 بتوقيت أبو ظبي.

الخليج يستهل مشواره في الدوري السعودي بمواجهة قوية أمام الهلال

يفتتح الخليج مشواره في الدوري السعودي بمواجهة صعبة أمام نادي الهلال " حامل اللقب السعودي 2021/2022".

ومن المقرر أن تقام المباراة يوم الخميس الموافق 25 من شهر أغسطس الجاري، على أن تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة بتوقيت أبو ظبي.

تعرف على القناة الناقلة لمباريات الدوري السعودي 2022/2023

تنقل شبكة قنوات SSC الرياضية السعودية مباريات الدوري السعودي للمحترفين في نسخته الجديدة 2022/2023، كما أكد الاتحاد السعودي من قبل.

وجاء ذلك بعد أن حصلت القناة السعودية الرياضية على حقوق بث مباريات الدوري السعودي للموسم الجديد 2022/2023 حتي 3 مواسم قادمة.

جدول مباريات الهلال في الدور الأول من الدوري السعودي 2022/2023

‏•الجولة الأولى - الخليج × الهلال.

‏•الجولة الثانية - الهلال × الفيحاء.

‏•الجولة الثالثة - الفتح × الهلال.

‏•الجولة الرابعة - الهلال × الوحدة

‏•الجولة الخامسة - الهلال × التعاون.

‏•الجولة السادسة - الاتفاق × الهلال.

‏•الجولة السابعة - الهلال× الشباب.

‏•الجولة الثامنة - الطائي × الهلال.

‏•الجولة التاسعة - الهلال × الباطن.

‏•الجولة العاشرة - النصر × الهلال.

‏•الجولة الحادية عشر - الهلال × ضمك.

‏•الجولة الثانية عشر - الاتحاد × الهلال.

‏•الجولة الثالثة عشر - الهلال × العدالة.

‏•الجولة الرابعة عشر - أبـها × الهلال.

‏•الجولة الخامسة عشر - الهلال × الرائد.