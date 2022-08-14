اخبار دوليه – الرئيس الأميركي يدين «الهجوم الشرس» على سلمان رشدي.. اتهام طاعنه بالشروع في القتل

محمد بن مسعود - الدمام - دان الرئيس الأميركي جو بايدن، السبت، «الهجوم الشرس» على الكاتب البريطاني الأميركي سلمان رشدي، الذي لا يزال في المستشفى غداة عملية الطعن التي تعرّض لها في ولاية نيويورك.
وأشاد بايدن برشدي «لرفضه الترهيب والإسكات»، مؤكدًا أنه وزوجته السيدة الأولى جيل و»جميع الأميركيين وجميع الناس حول العالم» يصلّون من أجل «تعافي» رشدي، بحسب فرانس برس.
وفي وقت سابق، قال مكتب المدعي العام في مقاطعة تشوتاكوا، اليوم السبت، إن هادي مطر منفذ الهجوم على الروائي رشدي خلال محاضرة بولاية نيويورك يواجه تهمة الشروع في القتل، وإنه محتجز دون إمكانية الإفراج عنه بكفالة.
وقال جيسون شميدت، المدعي العام بالمقاطعة، في بيان إنه وجه تهمتي الشروع في القتل من الدرجة الثانية والاعتداء من الدرجة الثانية لمطر البالغ من العمر 24 عاماً والمقيم في فيرفيو بولاية نيوجيرسي، وذلك في وقت متأخر من مساء أمس الجمعة.
وأضاف شميدت أن جهات إنفاذ القانون المحلية والاتحادية، بما في ذلك السلطات في نيوجيرسي، تعمل على فهم كيف خطط وأعد مطر للهجوم ومن ثم تحديد ما إذا كان ينبغي توجيه اتهامات إضافية له.
ولم يتسن معرفة ما إذا كان مطر، الذي اشترى تذكرة لحضور الحدث في معهد تشوتاكوا بغرب نيويورك، يتمتع بتمثيل قانوني.
وذكرت شبكة «إن. بي. سي. نيويورك» أن مراجعة أولية أجرتها أجهزة إنفاذ القانون لحسابات مطر على مواقع التواصل الاجتماعي أظهرت أن لديه ميولاً شيعية متطرفة وأبدى تعاطفه مع الحرس الثوري الإيراني.
وأفادت الشبكة في تقريرها أن مطر، اللبناني الأصل، وُلد في كاليفورنيا وانتقل في الآونة الأخيرة إلى نيوجيرسي، مضيفةً أن قوات الأمن عثرت معه على رخصة قيادة مزورة.
وأشارت الشبكة إلى أن أفراد مكتب التحقيقات الاتحادي «إف. بي. آي» ذهبوا مساء أمس الجمعة إلى آخر عنوان مدرج له في فيرفيو، وهي إحدى مناطق مقاطعة بيرجن على الضفة الأخرى لنهر هدسون من مانهاتن.
وقالت الشرطة أمس الجمعة إنها لم تحدد بعد الدافع وراء الهجوم على رشدي (75 عاماً).
ووقع الهجوم بينما كان يتم تقديم رشدي لإلقاء محاضرة عن حرية الإبداع أمام مئات الحاضرين في معهد تشوتاكوا في نيويورك، حين هرع رجل صوب المنصة وسدد عدة طعنات للكاتب الذي رصدت إيران مكافأة منذ عام 1989 لمن يُجهز عليه.
كانت هذه تفاصيل خبر اخبار دوليه – الرئيس الأميركي يدين «الهجوم الشرس» على سلمان رشدي.. اتهام طاعنه بالشروع في القتل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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