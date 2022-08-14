اخبار دوليه – الرئيس الأميركي يدين «الهجوم الشرس» على سلمان رشدي.. اتهام طاعنه بالشروع في القتل

محمد بن مسعود - الدمام - دان‭ ‬الرئيس‭ ‬الأميركي‭ ‬جو‭ ‬بايدن،‭ ‬السبت،‭ ‬‮«‬الهجوم‭ ‬الشرس‮»‬‭ ‬على‭ ‬الكاتب‭ ‬البريطاني‭ ‬الأميركي‭ ‬سلمان‭ ‬رشدي،‭ ‬الذي‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬في‭ ‬المستشفى‭ ‬غداة‭ ‬عملية‭ ‬الطعن‭ ‬التي‭ ‬تعرّض‭ ‬لها‭ ‬في‭ ‬ولاية‭ ‬نيويورك‭.‬

وأشاد‭ ‬بايدن‭ ‬برشدي‭ ‬‮«‬لرفضه‭ ‬الترهيب‭ ‬والإسكات‮»‬،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬أنه‭ ‬وزوجته‭ ‬السيدة‭ ‬الأولى‭ ‬جيل‭ ‬و»جميع‭ ‬الأميركيين‭ ‬وجميع‭ ‬الناس‭ ‬حول‭ ‬العالم‮»‬‭ ‬يصلّون‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬‮«‬تعافي‮»‬‭ ‬رشدي،‭ ‬بحسب‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭.‬

وفي‭ ‬وقت‭ ‬سابق،‭ ‬قال‭ ‬مكتب‭ ‬المدعي‭ ‬العام‭ ‬في‭ ‬مقاطعة‭ ‬تشوتاكوا،‭ ‬اليوم‭ ‬السبت،‭ ‬إن‭ ‬هادي‭ ‬مطر‭ ‬منفذ‭ ‬الهجوم‭ ‬على‭ ‬الروائي‭ ‬رشدي‭ ‬خلال‭ ‬محاضرة‭ ‬بولاية‭ ‬نيويورك‭ ‬يواجه‭ ‬تهمة‭ ‬الشروع‭ ‬في‭ ‬القتل،‭ ‬وإنه‭ ‬محتجز‭ ‬دون‭ ‬إمكانية‭ ‬الإفراج‭ ‬عنه‭ ‬بكفالة‭.‬

وقال‭ ‬جيسون‭ ‬شميدت،‭ ‬المدعي‭ ‬العام‭ ‬بالمقاطعة،‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬إنه‭ ‬وجه‭ ‬تهمتي‭ ‬الشروع‭ ‬في‭ ‬القتل‭ ‬من‭ ‬الدرجة‭ ‬الثانية‭ ‬والاعتداء‭ ‬من‭ ‬الدرجة‭ ‬الثانية‭ ‬لمطر‭ ‬البالغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬24‭ ‬عاماً‭ ‬والمقيم‭ ‬في‭ ‬فيرفيو‭ ‬بولاية‭ ‬نيوجيرسي،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬متأخر‭ ‬من‭ ‬مساء‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة‭.‬

وأضاف‭ ‬شميدت‭ ‬أن‭ ‬جهات‭ ‬إنفاذ‭ ‬القانون‭ ‬المحلية‭ ‬والاتحادية،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬السلطات‭ ‬في‭ ‬نيوجيرسي،‭ ‬تعمل‭ ‬على‭ ‬فهم‭ ‬كيف‭ ‬خطط‭ ‬وأعد‭ ‬مطر‭ ‬للهجوم‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬تحديد‭ ‬ما‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬ينبغي‭ ‬توجيه‭ ‬اتهامات‭ ‬إضافية‭ ‬له‭.‬

ولم‭ ‬يتسن‭ ‬معرفة‭ ‬ما‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬مطر،‭ ‬الذي‭ ‬اشترى‭ ‬تذكرة‭ ‬لحضور‭ ‬الحدث‭ ‬في‭ ‬معهد‭ ‬تشوتاكوا‭ ‬بغرب‭ ‬نيويورك،‭ ‬يتمتع‭ ‬بتمثيل‭ ‬قانوني‭.‬

وذكرت‭ ‬شبكة‭ ‬‮«‬إن‭. ‬بي‭. ‬سي‭. ‬نيويورك‮»‬‭ ‬أن‭ ‬مراجعة‭ ‬أولية‭ ‬أجرتها‭ ‬أجهزة‭ ‬إنفاذ‭ ‬القانون‭ ‬لحسابات‭ ‬مطر‭ ‬على‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬أظهرت‭ ‬أن‭ ‬لديه‭ ‬ميولاً‭ ‬شيعية‭ ‬متطرفة‭ ‬وأبدى‭ ‬تعاطفه‭ ‬مع‭ ‬الحرس‭ ‬الثوري‭ ‬الإيراني‭.‬

وأفادت‭ ‬الشبكة‭ ‬في‭ ‬تقريرها‭ ‬أن‭ ‬مطر،‭ ‬اللبناني‭ ‬الأصل،‭ ‬وُلد‭ ‬في‭ ‬كاليفورنيا‭ ‬وانتقل‭ ‬في‭ ‬الآونة‭ ‬الأخيرة‭ ‬إلى‭ ‬نيوجيرسي،‭ ‬مضيفةً‭ ‬أن‭ ‬قوات‭ ‬الأمن‭ ‬عثرت‭ ‬معه‭ ‬على‭ ‬رخصة‭ ‬قيادة‭ ‬مزورة‭.‬

وأشارت‭ ‬الشبكة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬أفراد‭ ‬مكتب‭ ‬التحقيقات‭ ‬الاتحادي‭ ‬‮«‬إف‭. ‬بي‭. ‬آي‮»‬‭ ‬ذهبوا‭ ‬مساء‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة‭ ‬إلى‭ ‬آخر‭ ‬عنوان‭ ‬مدرج‭ ‬له‭ ‬في‭ ‬فيرفيو،‭ ‬وهي‭ ‬إحدى‭ ‬مناطق‭ ‬مقاطعة‭ ‬بيرجن‭ ‬على‭ ‬الضفة‭ ‬الأخرى‭ ‬لنهر‭ ‬هدسون‭ ‬من‭ ‬مانهاتن‭.‬

وقالت‭ ‬الشرطة‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة‭ ‬إنها‭ ‬لم‭ ‬تحدد‭ ‬بعد‭ ‬الدافع‭ ‬وراء‭ ‬الهجوم‭ ‬على‭ ‬رشدي‭ (‬75‭ ‬عاماً‭).‬

ووقع‭ ‬الهجوم‭ ‬بينما‭ ‬كان‭ ‬يتم‭ ‬تقديم‭ ‬رشدي‭ ‬لإلقاء‭ ‬محاضرة‭ ‬عن‭ ‬حرية‭ ‬الإبداع‭ ‬أمام‭ ‬مئات‭ ‬الحاضرين‭ ‬في‭ ‬معهد‭ ‬تشوتاكوا‭ ‬في‭ ‬نيويورك،‭ ‬حين‭ ‬هرع‭ ‬رجل‭ ‬صوب‭ ‬المنصة‭ ‬وسدد‭ ‬عدة‭ ‬طعنات‭ ‬للكاتب‭ ‬الذي‭ ‬رصدت‭ ‬إيران‭ ‬مكافأة‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬1989‭ ‬لمن‭ ‬يُجهز‭ ‬عليه‭.‬