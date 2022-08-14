اعتقال دمية «دب» بعد اكتشاف الشرطة أنها تتنفس.. فكانت المفاجأة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

قاد تنفس مجرم يختبئ داخل دمية “دب” إلى اعتقال الشرطة له بعد أن لاحظت تنفس الدمية.

وغردت شرطة مانشستر الكبرى، في إنجلترا، أنه: “عندما رأينا هذا الدب الضخم يتنفس أثناء مطاردة لص، اعتقدنا أن شيئاً ما لم يكن صحيحاً.. ثم وجدنا المشتبه فيه داخل الدب!.

وحسب ” سي إن إن”، عثرت الشرطة على الفتى (18 عامًا) الذي كانت تلاحقه بسبب سرقته سيارة في مايو، وعدم دفع ثمن الوقود في نفس اليوم.

وقالت شرطة مانشستر الكبرى في بلدة روتشديل على فيسبوك: “إنه الآن خلف القضبان بعد أن حكم عليه الأسبوع الماضي بسرقة سيارة، وقيادة السيارة بينما كان غير مؤهل، والفرار من محطة بنزين دون مقابل”.

وأشارت الشرطة إلى أنه حُكم عليه بالسجن تسعة أشهر، مضيفة: “نأمل أن يكون لديه وقت لتحسين سلوكه في السجن”