أسرع وتيرة في عام لنمو اقتصاد ماليزيا

وتوسع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 8.9% في الفترة الممتدّة من شهر أبريل إلى شهر يونيو مقارنةً بالعام الماضي، وفقاً لبنك «نيغارا ماليزيا»، متجاوزاً بذلك متوسط التقدير البالغ 7% خلال استطلاع أجرته «بلومبيرغ»، حيث ارتفع الناتج المحلي بنسبة 3.5% مقارنةً بالربع الأول مقابل متوسط تقديرات نمو بنسبة 1%.
وتوقعت الحكومة في تقرير حديث، نمو الناتج المحلي الإجمالي للعام بأكمله عند الحد الأعلى من توقعاتها بين 5.3% إلى 6.3%، حسبما قالت محافظة البنك المركزي نور شمسية محمد يونس في مؤتمر صحفي في كوالالمبور أخيراً.
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