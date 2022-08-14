باريس سان جيرمان يمطر شباك مونبيليه بخماسية في الدوري الفرنسي

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حقق فريق باريس سان جيرمان فوزًا كاسحا أمام مونبيليه بنتيجة 5-2، السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الفرنسي.

وتقدم فالاي ساكو لاعب مونبيليه لفريق باريس سان جيرمان بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 39، قبل أن يضيف نيمار الهدف الثاني للفريق الباريس في الدقيقة 43 من ركلة جزاء.

وعاد نيمار ليسجل هدفه الثاني والثالي لباريس سان جيرمان في الدقيقة 51،قبل أن يقلص وهبي الخزري الفارق لمونبيليه في الدقيقة 58.

وأحرز مبابي الهدف الرابع لباريس في الدقيقة “69” ثم أضاف ريناتو سانشيز الهدف الخامس قبل النهاية بثلاث.

وجاء الهدف الثاني لفريق مونبيليه اللاعب إنزو تشاتو في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع.

وبتلك النتيجة، رفع باريس سان جيرمان رصيده إلى 6 نقاط في صدارة ترتيب المسابقة، فيما تجمد رصيد مونبيليه عند ثلاث نقاط في المركز الثامن.



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Source akhbaar24

