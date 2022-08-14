بعثة الاتحاد تصل جدة.. و”سانتو” يمنح اللاعبين إجازة قصيرة

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وصلت بعثة فريق الاتحاد الأول لكرة القدم إلى جدة، مساء السبت، بعد نهاية المعسكر الإعدادي في النمسا.

ومن جانبه، قرر المدير الفني لفريق الاتحاد، البرتغالي نونو سانتو، منح اللاعبين إجازة قصيرة من التدريبات، لدى عودتهم، أمس، من معسكر النمسا الإعدادي، الذي استمر 22 يومًا.

ويخوض فريق الاتحاد تدريباته خلال الفترة المقبلة، في الملعب الرئيس في مقر النادي، استعدادًا لافتتاح مشواره في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، بمواجهة العدالة، 26 أغسطس الجاري.



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Source akhbaar24

