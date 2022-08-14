شكرا لقرائتكم خبر عن بشرى سارة جماهير الهلال.. نجم الفريق ينضم إلى معسكر الزعيم والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت العديد من التقارير الصحفية في الساعات الأولى من اليوم الأحد عن مفاجأة سارة لجماهير نادي الهلال السعودي، بعد ما أشرت إلى انضمام نجم الفريق إلى معسكر الزعيم في إنجلترا.

وبحسب ما تم ذكره من جانب صحيفة " الرياضية" السعودية فإن النيجيري أوديون إيجالو انضم قد انضم إلى معسكر الفريق بعد أن حل أزمته العائلية الأخيرة.

بشري سارة لجماهير الهلال

وأكدت صحيفة الرياضية السعودية على أن دياز منح الضوء الأخضر لمشاركة المهاجم النيجيري في مباراة الزعيم الودية القادمة، بعدما تأكد من جاهزيته التامة من جانب عبد العزيز الدوسري " المُعد البدني"، والمصري اسلام " اختصاصي التأهيل".

سبب غياب إيجالو عن معسكر الهلال في برمنجهام

أعلن الهلال من قبل عن سبب مهاجمه النيجيري أوديون إيجالو عن رحلة الفريق إلى مدينة برمنجهام الإنجليزية في بيان رسمي عبر مواقع التواصل الاجتماعي"، منصة تويتر".

وأعلن فيه الأزرق عدم قدرة النيجيري إيجالو على مرافقة الفريق إلى معسكر برمنجهام، وذلك لأسباب قانونية بشأن قضية عائلية.

مؤكدًا أن اللاعب سيخضع لبرنامج تأهيلي خاص في مقر تدريبات الهلال بالسعودية.

تعرف على موعد مباراة الهلال الأولى في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

كيف الاتحاد السعودي لكرة القدم في الأيام القليلة الماضية عن موعد جدول مباريات الدور الأول من الدوري السعودي للمحترفين في نسخته الجديدة 2022/2023.

ويفتتح الزعيم مشواره في الدفاع عن اللقب بمواجهة سهلة أمام نادي الخليج " الصاعد حديثًا إلى صفوف دوري المحترفين السعودي

ومن المقرر أن تقام المباراة يوم الخميس الموافق 25 من شهر أغسطس الجاري، في الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة بتوقيت أبو ظبي.

القناة الناقلة لمباريات الدوري السعودي 2022/2023

تنقل شبكة قنوات SSC الرياضية السعودية مباريات الدوري السعودي للمحترفين في نسخته الجديدة 2022/2023، وفقًا لما أكده الاتحاد السعودي لكرة القدم سابقًا.

وحصلت القناة السعودية الرياضية على حقوق بث مباريات الدوري السعودي للموسم الجديد 2022/2023 حتي 3 مواسم قادمة.

جدول مباريات الهلال في الدور الأول من الدوري السعودي 2022/2023

‏•الجولة الأولى

الخليج × الهلال.

‏•الجولة الثانية

الهلال × الفيحاء.

‏•الجولة الثالثة

الفتح × الهلال.

‏•الجولة الرابعة

الهلال × الوحدة

‏•الجولة الخامسة

الهلال × التعاون.

‏•الجولة السادسة

الاتفاق × الهلال.

‏•الجولة السابعة

الهلال× الشباب.

‏•الجولة الثامنة

الطائي × الهلال.

‏•الجولة التاسعة

الهلال × الباطن.

‏•الجولة العاشرة

النصر × الهلال.

‏•الجولة الحادية عشر

الهلال × ضمك.

‏•الجولة الثانية عشر

الاتحاد × الهلال.

‏•الجولة الثالثة عشر

الهلال × العدالة.

‏•الجولة الرابعة عشر

أبـها × الهلال.

‏•الجولة الخامسة عشر

الهلال × الرائد.