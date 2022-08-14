شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الزمالك اليوم.. فنربخشة التركي يقترب من هدف الفريق وفيريرا يُحاضر لاعبه والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يبحث عشاق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن أخبار الزمالك اليوم السبت 13 / 8/ 2022، والذي شهد العديد من الأحداث الهامة، أبرزها اقتراب فنربخشة التركي من ضم هدف الفريق الصيفي.

ويستعرض "السعودية سبورت 365" أبرز ما جاء اليوم في أخبار نادي الزمالك كالآتي:

أخبار الزمالك اليوم.. فنربخشة يقترب من هدف الأبيض

كشفت تقارير صحفية عن إتمام الاتفاق بين إدارة نادي فنربخشة التركي والنصر السعودي بشأن إعارة الكاميرونى فينسينت أبوبكر مهاجم الفريق السعودى لمدة موسم واحد.

ويأتي ذلك، بعدما دخل الزمالك في مفاوضات قوية مع اللاعب وناديه من أجل الحصول على خدماته، إلا أن راتب أبو بكر حال دون إتمام الصفقة.

أخبار الزمالك اليوم.. فيريرا يتخذ قرار قبل مواجهة الإسماعيلي بالكأس



خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فقرة فنية خاصة خلال تدريب اليوم السبت، استعدادًا لمباراة الإسماعيلي المقبلة فى كأس مصر.

وقرر فيريرا الدخول في معسكر مغلق خلال الساعات القليلة المقبلة، قبل المواجهة المرتقبة من أجل فرض مزيد من التركيز على اللاعبين.



أخبار الزمالك اليوم.. جلسة ساخنة بين فيريرا وفتوح



حرص البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على منح بعض التعليمات الفنية إلى أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق خلال مران اليوم.

جاء ذلك خلال جلسة عقدها المدير الفني مع لاعبه، قبل مواجهة الإسماعيلي المقبلة فى كأس مصر، وطالبه بالتركيز والابتعاد عن الانتقاد مؤخرًا خاصةً أنه يرغب في الاعتماد عليه.