شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلي اليوم.. إعلان قائمة مواجهة المقاصة بالكأس وقرار جديد من الإدارة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يبحث عشاق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن أخبار الأهلي اليوم السبت، 13/ 8/ 2022، والذي شهد العديد من الأحداث الهامة، أبرزها إعلان قائمة الفريق لمواجهة المقاصة بالكأس وقرار جديد من مجلس إدارة النادي.



ويستعرض "السعودية سبورت 365" أبرز ما جاء اليوم في أخبار نادي الأهلي كالآتي:

أخبار الأهلي اليوم.. سواريش يعلن قائمة الفريق لمواجهة مصر المقاصة بكأس مصر



أعلن البرتغالي ريكاردو سواريش المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن قائمة الفريق استعدادًا لمباراة مصر المقاصة في دور الستة عشر لبطولة كأس مصر.

وجاءت القائمة كالآتي:

علي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ومحمود متولي ورامي ربيعة وحسام حسن وأليو ديانج وصلاح محسن ومحمد محمود ومحمد عبد المنعم وكريم فؤاد ولويس ميكيسوني ومحمد هاني وأحمد سيد غريب ومحمد خليفة نصير وأحمد سيد عبد النبي ومحمد فخري ومحمد أشرف بكري وزياد طارق وميدو نبيل ومحمد أحمد شرقية.



أخبار الأهلي اليوم.. ثنائي الفريق يشارك في التدريبات بعد تعافيهم من الإصابة

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته استعدادًا لمباراة مصر المقاصة على ملعب التتش مساء اليوم.

وعقد ريكاردو سواريش المدير الفني محاضرة بالفيديو ‏مع اللاعبين للحديث في كافة الجوانب الفنية والخططية الخاصة بالمباراة.

وشهد المران، مشاركة أحمد عبد القادر وأحمد نبيل كوكا في تدريبات الفريق التحضيرية، بعد تعافيهما من الإصابة التي ‏لحقت بهما.‏

أخبار الأهلي اليوم.. فرحان يقود مواجهة الأحمر والمقاصة بكأس مصر



كشفت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن طاقم تحكيم مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضد مصر المقاصة، بكأس مصر.

وجاء طاقم التحكيم كالآتي:

وائل فرحان حكم ساحة، ويعاونه كل من وائل شعبان مساعد أول ورضا جبر مساعد ثان، ومحمد التابعي حكم رابع، فيما يشرف على تقنية الفيديو مصطفى عثمان حمادة القلاوي حكم مساعد فيديو.



أخبار الأهلي اليوم.. التراجع عن قرار التهديد بالانسحاب من كأس مصر والسوبر المصري



تراجع مسؤولي النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، عن قرار الانسحاب من مسابقتي كأس مصر والسوبر المصري، بعد تنفيذ مطالبه من الاتحاد المصري.

ورد اتحاد الكرة على مطالب النادي الأهلي، وأكد فيه على الاستجابة والحرص الكامل منذ توليه المسئولية على تطوير منظومة التحكيم، والارتقاء بالحكام لأعلى المستويات، وأن الاتحاد تعاقد مؤخرًا مع الخبير الأجنبي مارك كلاتنبرج وأسند إليه رسميًا قيادة المنظومة التحكيمية بالكامل ابتداءً من 10-8-2022.

وبخصوص ما جاء من شكوى الأهلي من خطأ حكم الـ«VAR» في مباراة الأهلي وفاركو في الدوري، أكد اتحاد الكرة أنه بالفعل تم إحالة هذا الملف كاملًا منذ أيام إلى الخبير الأجنبي كلاتنبرج بوصفه المسئول الأول عن منظومة التحكيم للتحقيق في كل الأوضاع القانونية والتقنية واتخاذ ما يلزم من قرارات تصويبية.