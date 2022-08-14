زينب تخسر في الأثقال وتكسب احترام الجميع بحسها الوطني

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محمد بن مسعود - الدمام - كسبت لاعبة منتخب رفع الأثقال زينب يحيى احترام الجميع، وذلك خلال مشاركتها في وزن 64 كغ ضمن دورة ألعاب التضامن الإسلامي السادسة التي تستضيفها مدينة قونية التركية رغم خسارتها وخروجها المبكر في الخطف والنتر في بداية مشوارها بالدورة.
زينب يحيى حققت المركز السابع في الخطف وخرجت من المسابقة في النتر قبل أن تحصد تصفيقا حارا من جميع الجماهير الحاضرة بعدما بكت فوق المسرح وانهالت دموعها جراء إخفاقها وخروجها من المسابقة تقديرا لمشاعرها وحرصها على تمثيل وطنها ورفع علم بلادها عاليا في مشهد يعكس حسها الوطني ورغبتها الصادقة في التمثيل المشرف لولا الارتباك وربما سوء الحظ.
زينب يحيى رغم خسارتها قدمت درسا في الوطنية والإخلاص؛ لأن دموعها نابعة من حبها لوطنها وحسرتها على ضياع الفرصة منها وهي قيم أصيلة يتربى عليها الرياضيون عشقا في أوطانهم.
وبعد نهاية المسابقة توجه رئيس وفد المملكة بدورة ألعاب التضامن الإسلامي عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية
د. فيصل خالد كانو إلى اللاعبة وحاول التخفيف من آثار الخسارة ورفع معنوياتها قبل أن يتأثر هو الآخر بدموعها تأثرا بالموقف الوطني الصادق.
وأنهت اللاعبة زينب يحيى مشاركتها في مسابقة رفع الأثقال لتعود إلى أرض الوطن بمعية المدرب العراقي خضير باشا.
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