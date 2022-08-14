فيصل كانو يشيد بالنتائج الإيجابية للمنتخبات الوطنية

محمد بن مسعود - الدمام - أشاد د. فيصل خالد كانو رئيس وفد مملكة البحرين بدورة ألعاب التضامن الإسلامي عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية بالنتائج الإيجابية التي حققها أبطال وبطلات البحرين حتى الآن بعد تحقيق 20 ميدالية ملونة بينها 9 ذهبيات و7 فضيات و4 برونزيات.

وأكد كانو أن تلك الحصيلة المتميزة من الميداليات هي ثمرة لدعم جلالة الملك حفظه الله ورعاه، وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، واهتمام سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشئون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، وسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية.

وأعرب كانو عن سعادته البالغة بتحقيق هذه الحصيلة والتي تعكس المستوى المتطور للرياضة البحرينية، مشيدا بما قدمه منتخب ألعاب القوى من من أداء متميز رفع من خلال علم المملكة عاليا، كما أثنى على أداء اللاعب أحمد مدن صاحب المركز الأول والميدالية الذهبية في سباق فردي ضد الساعة.

وعبر كانو عن أمله الكبير في تحقيق المزيد من الميداليات الملونة في باقي الرياضات لتعزيز مركز البحرين في الترتيب العام لجدول الميداليات.