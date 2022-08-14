عبدالوهاب يعود للحد.. وتجديد الثقة بالعملاق عدنان

محمد بن مسعود - الدمام - عاد اللاعب الدولي محمد عبدالوهاب لتمثيل الفريق الكروي بنادي الحد، على رغم كل الأنباء التي ربطته بالتعاقد مع نادي النجمة في الفترة الماضية، إذ إن عودة عبدالوهاب لكرة الحد تبدو منطقية خصوصا أنه عاش معه أفضل فتراته لاعبا، وحقق معه الكثير من الإنجازات والبطولات قبل أن ينتهي عقده وينتقل في الموسم الماضي إلى النادي الأهلي، في تجربة تبدو أنها لم تحقق الكثير للاعب، وربما لعب المدرب محمد الشملان دورا في إقناع اللاعب بالعودة للحد، خصوصا أنه يعرفه جيدا ويعرف قدراته الفردية التي يمتلكها ونجح في توظيفها في الفترة الماضية.

من جانب آخر، جددت إدارة نادي الحد الثقة بالمدافع العملاق سيد محمد عدنان لموسم آخر، لتكتمل الصورة النهائية في نادي الحد الذي يرغب في العودة القوية الموسم الجديد.