شكرا لقرائتكم خبر عن الشباب يقترب من لاعب سيلتا فيجو المُتهم بالتحرش بعد موافقته والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية، عن موافقة نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيلتا فيجو الإسباني، على التوقيع مع نادي الشباب السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

الشباب يطلب التعاقد مع نجم سيلتا فيجو



ويرغب الشباب السعودي، في التعاقد مع سانتي مينا لاعب سيلتا فيجو، حيث وافق اللاعب على ارتداء قميص الفريق بالموسم الجديد.

وأفادت التقارير، إلى أن سانتي مينا ينتظر اتفاق نادي الشباب مع سيلتا فيجو بشأن صيغة الانتقال سواء نهائي أو على سبيل الإعارة، بالميركاتو الصيفي.

وأكدت شبكة "كالتشيو ميركاتو الإيطالية"، أن نادي الشباب برئاسة خالد البلطان في مفاوضات مع سيلتا فيجو لضم سانتي مينا بناء على طلب من الإسباني فيسنتي مورينو مدرب الشباب الجديد.



مينا يوافق على ارتداء قميص الشباب بالموسم الجديد



وكان الشباب لعب مواجهة ودية أمام الفريق السماوي الإسباني وخسر بنتيجة قاسية بسداسية نظيفة في كأس كينوشو.

اتهام سانتي مينا في قضية تحرش

وتُثير الشكوك والأزمات حول اللاعب، بعد اتهامه من قبل فتاه بالتحرش بها وتم الحكم عليه بالسجن لمدة 4 سنوات بجانب توقيع غرامة مالية قدرها 50 ألف يورو.

وتسبب الحكم الموقع ضد اللاعب في منع سيلتا فيجو اللاعب من المشاركة في التدريبات لكن سانتي مينا حصل على حكم مؤخرًا بتبرئته من تهمة التحرش ومن ثم تقدم اللاعب بطلب لإدارة ناديه من أجل المشاركة في التدريبات من جديد.