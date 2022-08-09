تنبيه عاجل من الصحة بشأن ارتفاع معدلات الغرق

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ متابعات

قالت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، إن أعلى معدلات الغرق تحدث لدى الأطفال، موضحة طرق يمكن من خلالها تقليل المخاطر.

وبينت في إنفوجراف نشرته عبر حسابها الرسمي على “تويتر” أن الأطفال من سن عام وحتى 4 يأتون في الفئة الأكثر تعرضا للغرق، خصوصا من يعيشون بالقرب من مصادر مائية مكشوفة، وأحواض سباحة.

وأشارت إلى أن أساليب الوقاية تكمن في تركيب الحواجز لتغظية الآبا وأقفاص لعب الأطفال في رياض الأطفال، مع تعليمهم السباحة، ومعرفة طريقة الإسعافات الأولية لإنقاذ الغريق.

وشددت الصحة على أن الغرق ثالث أهم أسباب الوفيات الناجمة عن الحوادث حول العالم.