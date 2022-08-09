محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_جدة أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء عن تنفيذها جولات رقابية في جدة على مستودعات ومراكز توزيع الأغذية. وكشفت اليوم (الثلاثاء) عن رصدها مخالفة تغيير تواريخ صلاحية منتجات منتهية الصلاحية. أخبار قد تهمك وأشارت إلى أنها ضبطت نحو 22 طناً من المنتجات، وجرى استكمال الإجراءات النظامية.

كانت هذه تفاصيل خبر الغذاء والدواء تضبط 22 طنًا من الأغذية منتهية الصلاحية بجدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.