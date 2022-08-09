ضبط 16 مخالفًا لنظام البيئة لارتكابهم مخالفات رعي

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 16 مخالفًا لنظام البيئة: 14 مواطنًا، ومقيم من الجنسية السودانية، ومقيم من الجنسية الهندية، ارتكبوا مخالفات رعي 366 متنًا من الإبل، و 316 رأسًا من الأغنام، في أماكن يمنع فيها الرعي في عدد من مناطق المملكة.

وأوضحت القوات الخاصة للأمن البيئي، أن الإجراءات النظامية طبقت بحق المخالفين، مؤكدة أن عقوبة مخالفة رعي الإبل غرامة تصل إلى (500) ريال لكل متن، وعقوبة مخالفة رعي الأغنام غرامة تصل إلى (200) ريال لكل رأس.

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وحثت القوات الخاصة للأمن البيئي على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم 911 بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و 999 و 996 في بقية مناطق المملكة.