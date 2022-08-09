شاهد.. لحظة وفاة رجل الأعمال السعودي محمد القحطاني خلال إلقاء كلمة بمؤتمر في القاهرة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ القاهرة

توفي رجل الأعمال السعودي محمد القحطاني، اليوم بالقاهرة، خلال إلقائه كلمة في أحد المؤتمرات، حسبما أفادت روسيا اليوم.

ويظهر في الفيديو الذي تم تداوله، القحطاني وهو يلقي كلمة في المؤتمر العربي الإفريقي، ومن ثم يسقط على الأرض، وحسب المعلومات فقد نقل إلى المستشفى ولكن محاولات إنقاذه فشلت.

وكانت آخر كلمة له وهو يمدح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، واصفا إياه بأنه “عميد الإنسانية ورجل السلام”.