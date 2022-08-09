رئيس المؤتمر يعزي بوفاة اللواء عبدالله ضبعان

بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق أمين ابوراس، برقية عزاء ومواساة في وفاة اللواء عبدالله محسن ضبعان عضو اللجنة الدائمة الرئيسية الأمين العام للمجلس المحلي السابق بمحافظة عمران، الذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني والاجتماعي.

وأعرب رئيس المؤتمر باسمه شخصياً ونيابةً عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن خالص تعازيه ومواساته القلبية للشيخ محمد محسن ضبعان وأبناء الفقيد الشيخ عبدالوهاب والشيخ صفوان والشيخ صدام والشيخ محسن عبدالله محسن ضبعان عضو قيادة دائرة الشباب بفرع المحافظة، وكافة آل ضبعان في مديرية ذيبين محافظة عمران بهذا المصاب الذي عم ألمه الجميع.

وأشاد الشيخ صادق بمناقب الفقيد الذي يُعد أحد الشخصيات المؤتمرية والإجتماعية البارزة في محافظة عمران الذين كان لهم نشاط فاعل في أوساط المجتمع.. سائلاً المولى سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه وقبيلته الصبر والسلوان.

” إنا لله وإنا إليه راجعون “.