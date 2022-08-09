الأخضر الأولمبي يختتم تحضيراته لمواجهة نظيره المغربي

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اختتم المنتخب الوطني تحت 23 عامًا تحضيراته الميدانية، اليوم (الثلاثاء)؛ لمواجهة نظيره المغربي. ويستعد المنتخب الوطني الأولمبي لمواجهة نظيره المغربي، يوم غد (الأربعاء)، ضمن منافسات الجولة الثانية بدورة ألعاب التضامن الإسلامي. وحقق المنتخب الوطني تحت 23 عامًا فوزًا قاتلًا على حساب نظيره منتخب أذربيجان ضمن الجولة الأولى بدورة ألعاب التضامن الإسلامي الخامسة.

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