رسميًا.. العربي القطري يتعاقد مع السومة لمدة موسم على سبيل الإعارة

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أتم نادي العربي القطري، اليوم الثلاثاء، رسميا، إجراءات التعاقد مع لاعب النادي الأهلي، المهاجم السوري عمر السومة لمدة موسم على سبيل الإعارة.
وأعلن النادي العربي عبر حسابه على “تويتر” تعاقده رسميًا مع السومة حتى نهاية الموسم الجديد.
وانتقل السومة لصفوف العربي القطري بعد 8 سنوات بقميص النادي الأهلي الذي هبط لدوري الدرجة الأولى “دور يلو” في الموسم الرياضي الجديد.
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Source akhbaar24
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