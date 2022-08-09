“المحكمة الجزائية المتخصصة” تحدد موعدًا بديلًا للنظر في الدعوى ضد المتهم ناصر الحنيني

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أعلنت المحكمة الجزائية المتخصصة تحديد موعد بديل للنظر في الدعوى ضد المتهم ناصر بن يحي بن ناصر الحنيني السعودي الجنسية، وذلك لتغيبه عن حضور جلسات المحاكمة.

وحددت المحكمة يوم (الخميس) الموافق 13 / 1 / 1444هـ الساعة التاسعة صباحًا لنظر الدعوى، لتغيب الحنيني عن حضور جلسات المحاكمة، وعدم تمكن الجهة المختصة بالمحكمة من التواصل مع المتهم في مكان إقامته الموضح لديها.

وتأمل المحكمة من المدعى عليه الحضور في الموعد المحدد، مؤكدة أنه في حال عدم حضوره، ستحكم المحكمة في الدعوى غيابيًا، وذلك وفق ما نصت عليه الفقرة 3 من المادة 57 من نظام المرافعات الشرعية، والمادة 9 من نظام جـرائم الإرهـاب وتمويله.



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Source akhbaar24

