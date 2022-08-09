شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراتي الأهلي المصري في دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يقدم لكم موقع “السعودية سبورت 365" موعد مباراتي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري في دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا.

قرعة دوري أبطال إفريقيا

أقيمت مراسم قرعة دوري أبطال إفريقيا، عصر اليوم الثلاثاء، بمقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» بالقاهرة، حيث شهدت تحديد مباريات الدور التمهيدي ودور الـ32.

منافس الأهلي في دوري أبطال إفريقيا

وأسفرت القرعة عن مواجهة الأهلي مع الفائز من مباراة إيه بي آر الرواندي والمنستيري التونسي، في دور التمهيدي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراتي الأهلي في دور الـ32



ويواجه الأهلي الفائز من مباراة إيه بي آر الرواندي في ذهاب دور الـ32 أحد أيام 7، 8، 9 أكتوبر المقبل، بينما ستكون مباراة الإياب أحد أيام 14، 15، 16 من الشهر ذاته.

موعد مباريات الدور التمهيدي



ومن المقرر أن تقام مباريات ذهاب دور الـ64 أيام 9 و10 و11 من شهر سبتمبر المقبل، بينما ستقام مباريات الإياب أيام 16 و17 و18 من الشهر نفسه.

والجدير بالذكر أن النادي الأهلي المصري، كان خسر نهائي دوري أبطال إفريقيا في نسخته الماضية لحساب نظيره الوداد المغربي.