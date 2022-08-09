شكرا لقرائتكم خبر عن منافس الأهلي المصري في دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أقيمت مراسم قرعة دوري أبطال إفريقيا، عصر اليوم الثلاثاء، بمقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» بالقاهرة.

قرعة دوري أبطال إفريقيا

وشهدت القرعة تحديد مباريات الدور التمهيدي ودور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا، حيث تذاع القرعة عبر قناة كاف الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي ”يوتيوب”، وقناة بي إن سبورتس.

منافس الأهلي في دوري أبطال إفريقيا

وأسفرت القرعة عن مواجهة الأهلي مع الفائز من مباراة إيه بي آر الرواندي والمنستيري التونسي، في دور التمهيدي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وسيبدأ الأهلي منافسات دوري أبطال إفريقيا من دور الـ32 وليس الدور التمهيدي، وذلك بعد قرار من الكاف بضمه ضمن الأندية المستبعدة من دور الـ64.

موعد مباريات الدور التمهيدي



ومن المقرر أن تقام مباريات ذهاب دور الـ64 أيام 9 و10 و11 من شهر سبتمبر المقبل.

بينما ستقام مباريات الإياب أيام 16 و17 و18 من الشهر نفسه.