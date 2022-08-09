ضبط مقيم ارتكب 41 عملية احتيال عبر مواقع التسوق في مكة المكرمة

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تمكنت شرطة منطقـة مكة المكرمـة من القبض على مقيـم ارتكب 41 عملية احتيال عبر مواقع التسوق.
وأوضحت أن المتهم مـن الجنسية المصرية، وقام بالاحتيال على الأشخاص من خلال الاتفاق معهـم علـى شـراء بضائـع مـن مواقـع التسوق، والاستيلاء عليهـا دون دفـع ثمنها.
وأشارت إلى أن المتهم نفذ هذه الجرائم مستعينا بسندات تحويل مزورة أرسلها بأسماء المجني عليهـم، مضيفة أنه جرى إيقافـه واتخاذ الإجـراءات النظامية بحقـه وإحالته إلى النيابة العامة.
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Source akhbaar24
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