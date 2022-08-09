مشاة القوات البحرية ونظيرتها الأمريكية تصل ينبع للمشاركة في تمرين “الغضب العارم 22”

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وصلت مشاة القوات البحرية الملكية ونظيرتها الأمريكية إلى ميناء ينبع، وذلك استعدادًا للمشاركة في مناورات تمرين «الغضب العارم 22» الثنائي.

ومن المقرر أن ينطلق التمرين في منتصف الأسبوع الجاري وسيستمر لعدة أيام، في منطقة عمليات التمرين في محافظتي ينبع والخرج.

يذكر أن التمرين سيتضمن عدداً من الفرضيات والتدريبات بين قوات المملكة ونظيرتها الأمريكية، وذلك تعزيزا للشراكة بينهما فـي تنفيذ الخطط الثنائية.

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Source akhbaar24

