موقف محرج لبايدن.. فشل في ارتداء سترته ثم سقطت نظارته على الأرض (فيديو)

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رصدت عدسات المصورين موقفاً محرجاً للرئيس الأمريكي جو بايدن، أثناء نزوله من طائرة مروحية، وهو في طريق عودته من ولاية كنتاكي إلى واشنطن، حيث قام بجولة يوم الإثنين لمتابعة آثار الفيضانات التي تعرضت لها الولاية.

وبحسب ما ظهر في الفيديو فقد فشل بايدن في ارتداء سترته الزرقاء ما دفع السيدة الأولى جيل بايدن للتدخل ومساعدته على ارتدائها، وعندما بدأ في التحرك سقطت نظارته الشمسية فانحنى لالتقاطها.

وسبق أن التقطت الكاميرات بايدن في مواقف محرجة، مثل التعثر أثناء صعود الطائرة والسقوط من الدراجة أو النسيان عدة مرات، ما عرّضه لانتقادات عدة خاصة مع تقدمه في العمر حيث يناهز 80 عاماً.





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Source akhbaar24

