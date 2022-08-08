وزير الرياضة يوجه رسالة لـ”تولو” بعد تحقيق فضية دورة ألعاب التضامن الإسلامي

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وجه وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رسالة إلى لاعب المنتخب السعودي لألعاب القوى محمد تولو.

وكتب الفيصل عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “ألف مبروك للاعب المنتخب السعودي لألعاب القوى (محمد تولو) تحقيقه الميدالية الفضية في منافسات دفع الجلة ضمن دورة ألعاب التضامن الإسلامي الخامسة”.. ألف مبروك والقادم ذهب بإذن الله”.

وتقام دورة الألعاب الإسلامية في مدينة قونية التركية، من 9 إلى 19 أغسطس المقبل.

ألف مبروك للاعب المنتخب السعودي لألعاب القوى ‘محمد تولو’ تحقيقه الميدالية الفضية في منافسات دفع الجلة ضمن دورة ألعاب التضامن الإسلامي الخامسة.



ألف مبروك والقادم ذهب بإذن الله

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