بعد مقتل 4 مسلمين.. “بايدن” يتضامن مع الجالية الإسلامية في أمريكا

محمد بن مسعود - الدمام - أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، عن تضامنه مع الجالية الإسلامية بعد مقتل مسلم رابع في ألبكيركي بولاية نيو مكسيكو.
وقال بايدن إنه يشعر بالغضب والحزن بسبب عمليات القتل، مضيفا: “بينما ننتظر تحقيقًا كاملًا، أصلي من أجل عائلات الضحايا، وتقف إدارتي بقوة مع الجالية الإسلامية، وهذه الهجمات البغيضة ليس لها مكان في أمريكا“.
وتحقق الشرطة في نيو مكسيكو، ووكالات اتحادية في عمليات القتل التي وقع آخرها، مساء يوم الجمعة.
وقالت الشرطة إن 3 رجال آخرين قُتلوا في أكبر مدينة في الولاية خلال الأشهر التسعة الماضية استُهدفوا بسبب ديانتهم وانتمائهم العرقي.
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