منصة “قوى” تسمح باستقدام الكفاءات العراقية في 331 مهنة

محمد بن مسعود - الدمام - بدأت منصة «قوى» خلال الفترة الماضية السماح باستقدام الكفاءات العراقية من خلال المنصة في 331 مهنة.

يأتي ذلك ضمن مستهدفات مجلس التنسيق السعودي – العراقي لتعزيز العلاقات بين المملكة وجمهورية العراق، المتضمنة تعزيز استقدام الكفاءات والعمالة من العراق، بتعاون اتحاد الغرف والمنشآت المحلية بالمملكة، بناء على ما رفعته الهيئة العامة للتجارة الخارجية.

ومن أبرز المهن التي سيتم الاستعانة بالعراقيين فيها، الاستشارية، الطبية، الفيزيائية، الكيميائية، الهندسية، والأخصائية.

كان وزير التجارة والاستثمار ماجد القصبي، قال في تصريحات سابقة إن المملكة والعراق يجمعهما العديدُ من عوامل التكامل الاقتصادي، والقدرات الكامنة، في كلا البلدين، كالثروة البشرية، والموقع الجغرافي الاستراتيجي، وموارد الطاقة والمياه، والثروات الطبيعية المعدنية والزراعية، والقدرات الصناعية المتميزة، والجودة العالية لمنتجاتهما، والإمكانات السياحية، بما في ذلك مواسم الحج والعمرة والزيارة.

وأضاف: “يتيح استثمارُ هذه العوامل الارتقاءَ بالتعاون بين بلدينا، إلى آفاق غير مسبوقة، خاصة في ضوء ما يوجهنا به، دائمًا، خادم الحرمين الشريفين؛ الملك سلمان بن عبدالعزيز، من تسخير أسواق المملكة وقدراتها وخبراتها لتكون عنصرًا فاعلاً في خدمة العراق وشعبه العزيز، والعمل، كجهاتٍ تنفيذيةٍ، على تيسير الإجراءات المتعلقة بحركة السلع والخدمات، وإزالة القيود التي تحد من ذلك، ووضع الاتفاقيات الكفيلة بتوفير الحماية وحفظ الحقوق والترتيبات الضريبية”.